Rode Kruis bezorgd over toenemend aantal verdrinkingen Middellandse Zee

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de toename van het aantal migranten dat verdrinkt op de Middellandse Zee. 'Rode Kruis-hulpverleners in Libië en Tunesië moeten steeds vaker lichamen bergen die aanspoelen aan de kust', zo meldt het Rode Kruis.

Stijging van 20 procent

In juni zijn twintig procent meer migranten overleden tijdens hun poging om de Middellandse Zee over te steken van Noord Afrika naar Europa dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de International Organization for Migration (IOM). Het Rode Kruis vreest dat de komende maanden meer mensen de gevaarlijke oversteek naar Europa zullen wagen door de coronacrisis en de slechte hygiëne en leefomstandigheden in vluchtelingenkampen.

26 lichamen in juni geborgen

Rode Kruis-hulpverleners in Libië en Tunesië hebben alleen al in juni 26 lichamen geborgen in Libië en meer dan 30 lichamen in Tunesië. De hulpverleners hebben de taak om de lichamen die aanspoelen te bergen en naar ziekenhuizen te brengen.

'We moeten deze cijfers niet zien als statistieken. Ieder persoon die de reis niet overleeft, is iemand die de hoop had op een betere toekomst. Een persoon met familie en vrienden die van hem of haar houden. We kunnen onze ogen hier niet voor sluiten', zegt Francesco Rocca, hoofd van het Internationale Rode Kruis (IFRC).

Vast op zee

In Italië komen op dit moment twee keer zoveel mensen aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VN. Toch schetsen deze cijfers niet het complete beeld. De Italiaanse overheid heeft sinds april haar havens als onveilig terrein uitgeroepen vanwege COVID-19. Schepen met migranten aan boord kunnen niet altijd aanmeren, worden gestuurd naar andere landen of liggen zeer lange tijd op zee. Dit zorgt ervoor dat de migranten in lastige omstandigheden aan boord zitten, zonder goede gezondheidszorg of andere hulpverlening.

Eerste hulp en psychosociale hulp

Wanneer de schepen wel kunnen aanmeren, zorgen de hulpverleners van het Rode Kruis dat migranten direct na aankomst eerste hulp en psychosociale hulp krijgen. Daarnaast geeft het Rode Kruis voorlichting over het coronavirus en zorgt de hulporganisatie dat quarantainemaatregelen worden verzorgd voor deze groep.

Leefomstandigheden kampen

'We zien dat mensen jaar na jaar deze gevaarlijke reis blijven maken. Onze vrees is dat de situatie alleen nog maar erger wordt door de economische crisis die volgt op het coronavirus. We weten dat migranten geen goede toegang hebben tot gezondheidszorg en hygiënevoorzieningen. Ze zijn vaak te bang om hulp te zoeken wanneer zij ziek zijn in deze coronatijd. In vluchtelingenkampen is het nauwelijks mogelijk om genoeg afstand te houden. Dit kan er allemaal voor zorgen dat mensen de beslissing nemen om deze gevaarlijke reis te ondernemen', aldus Rocca.

Levens redden op zee en toegang geven tot effectieve zorg, hulp en bescherming zijn collectieve verantwoordelijkheden. Landen moeten hier niet alleen in staan. Solidariteit en menslievendheid zijn hierin de enige antwoorden.