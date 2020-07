Eigenaar 'appeltjesgroene' woning moet deze overschilderen

De bewoonster van een geelgroen geverfd huis in Den Helder moet haar woning in een andere kleur verven. Doet ze dat niet zelf, dan mag de gemeente dat doen op haar kosten. Dat is de uitkomst van een uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (15 juli 2020) heeft gedaan.

Te fel en te afwijkend

De geelgroene voor- en achtergevel van de woning is volgens het college van burgemeester en wethouders van Den Helder te fel en wijkt te veel af van de andere woningen in de wijk. Die afwijking is volgens het gemeentebestuur zo groot dat sprake is van een zogenoemd welstandsexces. Daarmee overtreedt zij de Woningwet. Het gemeentebestuur nam daarop een ‘bestuursdwangbesluit’. Hiermee wil het gemeentebestuur ervoor zorgen dat de bewoonster de woning in een andere kleur verft en een einde maakt aan de overtreding. Zij is het hier niet mee eens en stapte naar de bestuursrechter.

Welstandsexces

De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat het er niet om gaat of de fel geelgroene kleur van het huis ‘mooi of vrolijk’ is, maar om de vraag of deze kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen dat sprake is van een welstandsexces. Dat is het geval, zo blijkt uit de uitspraak. Onder verwijzing naar een advies van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, mocht het gemeentebestuur zich op het standpunt stellen dat de geelgroene kleur ‘door de intensiteit daarvan afbreuk doet aan de harmonie in de wijk’.

De bewoonster kan een nieuwe kleur ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hiermee ‘behoudt zij enige mate van keuzevrijheid’. Als de woning in deze goedgekeurde kleur is geverfd, mag de vrouw er vervolgens op vertrouwen dat zij aan de eis van het gemeentebestuur heeft voldaan, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.