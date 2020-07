Het CDA heeft een nieuwe leider: Hugo de Jonge

Tweede stemronde nodig

'Wij feliciteren Hugo van harte! Een nieuwe politiek leider om de verkiezingen mee in te gaan en om ons team te leiden', zo laat het CDA weten. Er viel wat te kiezen bij het CDA. Een tweede stemronde was nodig. 'We kijken terug op een mooie en inhoudelijke campagne. De kandidaten gingen het land in om leden te ontmoeten, er waren videocalls, tv-optredens, de kranten stonden vol en ook op social media ging het los. We bedanken Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt hartelijk voor deze respectvolle campagne', aldus het CDA.

Hoge opkomst

De stemgerechtigde leden van het CDA hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om te stemmen. De opkomst was in de tweede ronde met 66,7% zelfs iets hoger dan in de eerste ronde. Hugo de Jonge kreeg 50,7% van de stemmen en Pieter Omtzigt 49,3%. Een notaris heeft vastgesteld dat de uitslag rechtsgeldig is en een getrouw beeld geeft van de verkiezing van de lijsttrekker.

'Ik heb er zin in'

Hugo de Jonge:’Dank voor het vertrouwen. Met Pieter als mijn running mate gaan wij de campagne in. Met elkaar gaan we het doen. Ik heb er zin in om met één Team CDA aan de slag te gaan’