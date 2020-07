Regio Midden als laatste met vakantie

In de regio Midden gaat dit weekend de schoolvakantie van start. Met het sluiten van de scholen in deze regio is in heel Nederland de zomervakantie officieel begonnen. Tot een grote uittocht leidt dit volgens de ANWB niet, hoewel er op vrijdagmiddag wel veel vakantieverkeer onderweg is.

Vooral op de wegen richting het oosten en zuiden ontstaan vrijdag al vroeg in de middag files. Op de A1 Apeldoorn - Hengelo verwacht de ANWB heel veel vertraging, ook omdat er bij Deventer aan de weg wordt gewerkt. Ook de Afsluitdijk is een knelpunt vanwege werkzaamheden aan de Noord-Hollandse kant. Richting Friesland en Zeeland is vrijdagmiddag ook veel verkeer onderweg.

Rijkswaterstaat sluit diverse snelwegen af voor werkzaamheden. Zo is bij Amsterdam de A8 dicht vanaf Assendelft tot aan knooppunt Zaandam. Het weekeinde wordt ook de A4 Amsterdam richting Den Haag afgesloten tussen Zoeterwoude en Den Haag.

In Duitsland wordt het vooral zaterdag druk op de wegen naar het noorden waardoor er. kans is op vertraging rond Hamburg. Ook op de wegen naar het zuiden zijn er veel vakantiegangers onderweg. Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging op de A3 bij Keulen en tussen Frankfurt en Neurenberg, de A8/A99 rond München en de A45, de Sauerlandroute.

In Frankrijk wordt het net zoals afgelopen weekend druk op de wegen naar het westen en zuiden van het land. Drukke wegen zijn de A13 Parijs-Rouen, de A7 tussen Lyon en Vienne en de A8 bij Aix en Provence. De piekuren liggen zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur.

In Oostenrijk is de kans op vertraging groot aan de grens met Slovenië voor de Karawankentunnel in de A11. Dit komt door grenscontroles en werkzaamheden. In Zwitserland moet het verkeer rekening houden met vertraging bij de St. Gotthardtunnel in de A2 richting Italië.De ANWB schat de wachttijd bij de Gotthardtunnel in op ruim één uur.

De drukste weekends op de Europese wegen moeten nog komen. Op zaterdag 1 en 8 augustus verwachten de ANWB en buitenlandse verkeersdiensten het meeste vakantieverkeer.