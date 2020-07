Overval op Bol.com in Waalwijk

Bij distributiecentrum van Bol.com aan de Pakketweg in Waalwijk is zondag 19 juli overvallen. Meerdere gewapende daders bedreigden twee beveiligingsmedewerkers. De medewerkers raakten niet gewond. Het is nog onduidelijk of er iets is buit gemaakt. De daders zijn nog voortvluchtig.