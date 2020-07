Defensie houdt alle NH90-helikopters aan de grond

Uit voorzorg houdt Defensie de hele NH90-helikoptervloot voorlopig aan de grond. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten de Kamer maandag per brief laten weten.

Dodelijke crash

Reden voor het besluit is het ongeluk dat zondag ten noorden van Aruba gebeurde. Een NH90-helikopter raakte toen te water. Hierbij kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies om het leven. Beiden hadden de rang van luitenant ter zee der tweede klasse Oudste Categorie. De overige 2 bemanningsleden werden uit zee gered.

Onderzoek

De krijgsmacht heeft 20 NH90-helikopters. Het is voor het eerst dat er een ongeluk is gebeurd met dit type toestel. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is geweest. De black-box met de vluchtgegevens van de gecrashte NH-90 is maandag geborgen. Dat betekent dat deze beschikbaar is voor het onderzoek naar de toedracht.