Dj's Lucas en Steve eindelijk weer voor publiek op Texel

Met de recente versoepeling omtrent corona bedenken evenementenorganisaties, die ook in zwaar weer verkeren, nieuwe mogelijkheden om het leed voor een ieder en zichzelf te verzachten door feesten weer mogelijk te maken. Zo ook het entertainmentbureau Tribe Company uit Ouderkerk aan de Amstel.

Afgelopen weekend organiseerden zij op Texel bij strandtent Paal 17 een dance-event onder de naam ''het strand van 2020'' met optredens van diverse dj's met als knaller de dj's Lucas en Steve.

Deze strandtent leent zich goed voor een avondje 'knallen' want het kent geen gehele overkapping waardoor mogelijke aerosolen niet blijven hangen..

Dus wie eindelijk na al die maanden thuiszitten eens uit zijn bol wilde gaan kon dat o.a. dit weekend doen. Wel moest je vooraf reserveren en kreeg je een vaste plek bij een tafel met je eigen barkruk zodat de anderhalve meter kon worden gehanteerd. Onze fotograaf van BlikopNieuws was een van de genodigden en heeft genoten. ''Ik had niet verwacht dat iedereen netjes bij zijn tafel zou blijven en dat ondanks die vaste plekken toch iedereen nog zo uit zijn of haar dak kon gaan''. Dj's Lucas en Steve zeiden weer erg blij te zijn om na maanden weer te kunnen en mogen optreden en stonden zichtbaar te genieten.

De komende weekenden zullen bij Paal 17 meerdere top dj's optreden. Zo staat voor komend weekend o.a. Mike Williams en Fedde le Grand op de agenda.