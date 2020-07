Jongen (10) geraakt door politieauto met blokkerende remmen

In Utrecht is een 10-jarige jongen op zijn fiets geraakt door een politieauto waarvan de remmen blokkeerden waardoor de auto doorgleed. De jongen liep lichte verwondingen op door het incident', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.

Melding vechtpartij

Het incident gebeurde maandagmiddag na een melding van een vechtpartij aan het Queeckhovenplein, waar mogelijk wapens in het spel waren. Na controle werden twee gewapende mannen gezien in de buurt van het Vechtplantsoen, die vervolgens tijdens hun aanhouding agressief werden naar de politie.

Veel jongeren

De aanhouding trok veel aandacht van een groep jongeren, die zich op het plantsoen verzamelden. Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, met een korte achtervolging als gevolg. Uiteindelijk konden de twee mannen, Utrechters van 24 en 22 jaar oud, worden aangehouden waarna zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Ze bleken in het bezit van een hamer en een bijl.

Lichte verwondingen

Tijdens de vluchtpoging probeerden de agenten de doorgang van de verdachte te belemmeren. De remmen van de politieauto blokkeerden echter, waarna de auto doorgleed tegen een 10-jarige toeschouwer, die met zijn fiets achterover viel. Na zijn val had hij lichte verwondingen. Daarvoor is hij ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd en behandeld.

'Begripvol'

Dezelfde avond is de betrokken politiemedewerker langs gegaan bij het slachtoffer en zijn familie. Naast excuses is er uitleg gegeven over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De familie reageerde heel begripvol en met de jongen gaat het gelukkig steeds beter.