Politiemedewerker ontslagen voor drugsbezit en criminele contacten

Onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten

Integriteit is een kernwaarde van de politie. Van politiemedewerkers mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Als er signalen zijn dat een medewerker over de schreef gaat, wordt daarom altijd een onderzoek ingesteld. In dit geval werd op basis van het onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten geconcludeerd dat het gedrag van de medewerker niet verenigbaar is met de kernwaarden van onze organisatie.

Harddrugs

De ontslagen politiemedewerker wordt onder meer zwaar aangerekend dat hij harddrugs gebruikte, dan wel in bezit had. De verdovende middelen werden in zijn auto aangetroffen. Hem wordt verweten daarmee de politie in diskrediet te hebben gebracht. Ook bleek de man criminele contacten te hebben. 'Het ontslag is een disciplinaire straf. Het strafrechtelijk onderzoek naar de medewerker is nog niet afgerond', aldus de politie.