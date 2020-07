Drie miljoen cash en twee vuurwapens in 'spookwoning'

Inval

Een speciaal team van de eenheid Rotterdam deed ’s ochtends vroeg een inval in de woning aan de Bleiswijkstraat en trof daar een 35 jarige man aan. 'Hij is niet de bewoner van het pand, maar gebruikt het wel. Bij het onderzoek werden twee vuurwapens gevonden en een contant geldbedrag van ongeveer drie miljoen euro', aldus de politie.

In beslag genomen

De verdachte man werd aangehouden en het geld en de vuurwapens werden in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort. De politie vermoedt dus dat er sprake was van spookbewoning. In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op dit fenomeen. Daarbij schrijven personen zich niet in bij het bevolkingsregister of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.