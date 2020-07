Steen tegen voorruit politieauto na beëindigen huisfeest

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie een feest in een woning aan de Steijnlaan in Den Haag rond 00.45 beëindigd na een overlastmelding. 'Meerdere jongeren keerde zich daarbij tegen de agenten en een politieauto werd bekogeld met stenen', zo meldt de politie woensdag.

Aanhouding en boete

'Een 17-jarige jongen is aangehouden voor belediging. De vier bewoners van de woning kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen', aldus de politie.

Melding geluidsoverlast

Rond middernacht kwam een melding van geluidsoverlast vanuit in de Steijnlaan. Toen de agenten bij de woning aankwamen waren op de locatie circa 30-40 personen bij elkaar gekomen. De ruimte was te klein om onderling 1,5 meter afstand te houden. Agenten verzochten de aanwezigen de woning te verlaten, een aantal personen gaf daar direct gehoor aan. Een 17-jarige jongen was niet voornemens om het feest te beëindigen en beledigde de agenten. Hij is daarop aangehouden voor belediging. Bij zijn aanhouding heeft hij zich flink verzet.

Voorruit politie beschadigd door steen

De groep van ongeveer 25 feestgangers keerde zich uiteindelijk tegen de agenten en gooiden met voorwerpen naar hen. Vanuit de woning werden stenen gegooid, een steen beschadigde de voorruit van een politievoertuig. Voor de veiligheid werden omliggende straten korte tijd afgesloten. De agenten bleven ongedeerd. Uiteindelijk zijn politiehonden ingezet om de rust terug te laten keren.

Aangifte van geweld tegen de politie

De bewoners van de woning kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. De agenten doen aangifte voor geweld. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt de beelden van het feest, meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.