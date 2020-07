OM eist 12 jaar cel tegen douanier voor invoer 1.500 kilo cocaïne

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam 12 jaar cel geëist tegen een voormalig medewerker van de Douane. 'De 39-jarige Rotterdammer zou volgens de officier van justitie betrokken zijn bij de invoer van 1.516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven', zo laat het OM weten.

Topje van de ijsberg

Op 13 februari 2019 komt de bewuste container aan in de Rotterdamse haven. Het HARC-team staat klaar om de partij cocaïne te onderscheppen. Het team was op de hoogte gebracht na een melding van Team Criminele Inlichtingen over verdachte handelingen in de computersystemen van de Douane.

Geen echte controle

Verdachte heeft de container, nog voordat het schip is afgemeerd, aangemerkt in de systemen als zijnde ‘gecontroleerde container zonder bijzonderheden’. Zodoende was de verdachte in staat om containers waarvan hij wist dat daar verdovende middelen in zaten, zonder daadwerkelijke controle door te laten. Hierdoor konden anderen deze container met cocaïne ongehinderd ophalen.

'Topje van de ijsberg'

De verdachte heeft dit veelvuldig gedaan. Dat blijkt uit berichten die in zijn versleutelde telefoon zijn aangetroffen. 'De uiteindelijk onderschepte container lijkt het topje van de ijsberg te zijn geweest,' zei de officier van justitie vandaag ter zitting.

Integriteit geschaad

Het handelen van de voormalig douanier noemt de officier van justitie ‘uiterst schrijnend’. 'Verdachte is aangesteld als ambtenaar om onze grenzen te beveiligen tegen deze kwalijke invloeden van buiten. Het is meer dan verwerpelijk dat hij die beveiliging juist heeft ondermijnd,' aldus de officier van justitie. Daarbij heeft hij de integriteit van zijn werkgever, collega’s en de Rotterdamse haven geschaad. Een langdurige gevangenisstraf van 12 jaar is dan ook gerechtvaardigd.