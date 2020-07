Piloten horen muziek, vliegverkeer en C2000 gestoord door illegale zender

Piloten horen muziek

De zender stoorde het radioverkeer van vliegveld Lelystad. De piloten van Lelystad Airport hoorden muziek over hun apparatuur en konden daardoor niet goed met elkaar communiceren. Ook het C2000-netwerk ondervond hinder. Het C2000 netwerk is een digitaal systeem voor de mobiele communicatie van de hulpverleningsdiensten.

Zendmast

Omstreeks 20.15 uur lokaliseerde een politiehelikopter de zender in een zendmast aan de Fluitenbergseweg in Fluitenberg. De Koninklijke Marechaussee en politie vonden daar onder aan de mast een laptop en zendapparatuur, die via een kabel aan de mast verbonden was. De politie nam de apparatuur in beslag. In de buurt van de zender vond de politie een keet met daarin apparatuur, die op dat moment niet in werking was. Er wordt nog onderzocht of de keet iets met de zender te maken heeft.

Ernstig misdrijf

Het Agentschap Telecom doet het onderzoek. Een geheime zender als deze lijkt in eerste instantie een onschuldige bezigheid. Vliegtuigen konden echter tijdelijk niet goed communiceren. Daarnaast betekent storing in het C2000-netwerk dat de veiligheid van hulpverleningsdiensten en burgers niet gegarandeerd is. Het zenden met dergelijke apparatuur is daarom een ernstig misdrijf.