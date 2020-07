Achtervolging gemaskerde mannen met internationale politie-inzet eindigt met crash

Nadat er vrijdagavond in Tilburg een aantal gemaskerde mannen werden gezien bij een woning aan de Hornstraat, volgde er een achtervolging richting België. 'Met behulp van de Belgische en Nederlandse politie werden, na een crash in het plaatsje Ravels, drie verdachten aangehouden', zo heeft de politie laten weten.

Aantal gemaskerde mannen bij woning

Een melder belde die avond rond 20.45 uur naar de meldkamer toen hij bij een woning een aantal gemaskerde personen zag. Hierop reden er meerdere agenten naar het desbetreffende huis. Daar troffen agenten de mannen aan, waarop er pepperspray werd gebruikt. Uiteindelijk wisten twee van de drie verdachten in een vluchtauto met een bestuurder te stappen, waarna deze zilvergrijze BMW met valse buitenlandse kentekenplaten vluchtte.

Lange achtervolging

Na een lange achtervolging met hoge snelheden, crashte het voertuig in het plaatsje Ravels in België. De drie inzittenden renden weg in de omgeving van vliegveld Weelde. Zowel door de Nederlandse als Belgische agenten werd de omgeving afgezet en zochten twee politiehelikopters uit beide landen naar de verdachten. Met resultaat, want even later werden de drie mannen aangehouden. Naar de identiteit van de verdachten doet de politie nog onderzoek.

Vierde verdachte

Voor de zoektocht naar de achtergebleven verdachte werd de hulp van omwonenden ingeschakeld met behulp van Burgernet. Een blanke, stevige man met een lengte van rond de 1.80m zou mogelijk weggerend zijn richting winkelcentrum Heyhoef. Hoewel de man eerst een donkere broek met zwarte sportschoenen en een grijs vest met een petje op zijn hoofd droeg, is uit onderzoek gebleken dat hij zijn kleding tijdens zijn vluchtpoging wisselde.

Kleding gewisseld

Hij kocht bij een supermarkt andere kleding en vluchtte vervolgens verder met een felrood shirt aan. De achtergebleven kledingstukken werden in de omgeving aangetroffen en zijn in beslag genomen. De verdachte is tot op heden nog niet gevonden.