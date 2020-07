Auto's in beslag genomen in onderzoek naar dood 14-jarig meisje

De politie is volop bezig met het onderzoek naar het overleden 14-jarige meisje uit Marken dat op zaterdagmorgen omstreeks 04.00 uur werd aangetroffen op de Zeedijk in Zuiderwoude. Voor het onderzoek is het van groot belang dat getuigen van het ongeval of personen die andere informatie hierover hebben zich melden.