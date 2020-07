Vrouw op fiets aangereden door politieauto in Rotterdam

In Rotterdam is een fietsster door een politiebusje geschept op het Hofplein. Het verkeersongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag vlak na middernacht.

Voorruit politiebusje

Het politiebusje was onderweg naar een melding op de Pompenburg. De vrouw reed op haar fiets en werd door het politiebusje geschept. Ze kwam aan de bestuurderskant van het politiebusje tegen het voorruit dat hierdoor kapot ging.

Vrouw naar ziekenhuis

De vrouw raakte gewond aan haar hand en is in het ziekenhuis verder onderzocht op eventuele andere verwondingen. Het is niet bekend of het politiebusje zwaailicht en sirene aan had staan. Er is een onderzoek gestart door de Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie om te onderzoeken hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.