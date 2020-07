Tweede aanhouding voor dood Robby Klomp

Maandagavond 23 december werd de Rozenburger Robby Klomp neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse toen hij een vriend te hulp schoot. Hij overleefde het niet. Er werd direct een groot onderzoek gestart, dat sindsdien niet stil heeft gestaan. De inspanningen leidden in zeven maanden tot de eerste aanhouding op vrijdag 24 juli in Spijkenisse, en nu een tweede op maandagochtend 27 juli in Rotterdam. De eerste verdachte is maandag voorgeleid en is voor 14 dagen in bewaring gegaan. Het onderzoek gaat door en richt zich onder andere op de vluchtauto.