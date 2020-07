Opnieuw miljoenenroof op Schiphol

Op een bedrijventerrein bij luchthaven Schiphol een miljoenenroof gepleegd. Een dief ging er met een lading iPhones ter waarde van een paar miljoen euro vandoor. Het is de derde grote diefstal in korte tijd.

De Marechaussee brengt de zaak nu pas naar buiten. De diefstal vond in maart al plaats. Het gaat om een diefstal van een vrachtzending iPhones ter waarde van 3 miljoen euro. De telefoons werden op zaterdag 14 maart 2020 gestolen vanuit een bedrijf op Schiphol-Rijk. In het onderzoek is inmiddels een 35-jarige man uit Polen aangehouden.

Rechercheurs vermoeden dat een of meer personen van diverse bedrijven hebben geholpen bij de diefstal. Hierbij is mogelijk gebruik gemaakt van vervalste vrachtdocumenten. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de lading iPhones vermoedelijk in Edam (Noord-Holland) zou zijn overgeladen of uitgeladen. Ook is duidelijk dat kort na de diefstal meerdere gestolen telefoons geactiveerd zijn in Nederland.

Een dag na de roof op 15 maart 2020 kon de Marechaussee een 35-jarige man uit Polen aanhouden. Hij is de chauffeur die de zending meenam van het bedrijf op Schiphol-Rijk. De man is inmiddels in vrijheid, maar blijft wel verdachte in de zaak.