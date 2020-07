Tamar (14) overleden aan gevolgen van aanrijding met auto

De 14-jarige Tamar uit Marken is vrijwel zeker overleden aan de verwondingen die zij had opgelopen na een verkeersongeval. Dit maakte de politie bekend.

De politie gaat er vanuit dat het meisje is aangereden door een automobilist, die na de aanrijding is doorgereden. Om de mogelijke dader te achterhalen heeft de politie enkele personenwagen uit de omgeving met schade in beslag genomen voor onderzoek.

Tamar verliet zaterdagnacht rond 01.00 uur haar ouderlijk huis. Rond 04.00 uur werd het lichaam van Tamar aangetroffen in de berm langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Zij bleek ernstig letsel te hebben en als gevolg hiervan overleden.

De eigenaren van de in beslag genomen auto’s zijn vooralsnog geen verdachte in het onderzoek.