390 kilo cocaïne verstopt tussen cacaobonen

Dinsdag heeft de Douane, tijdens een controle in de Rotterdamse haven, een partij van 390 kilo cocaïne onderschept. 'De straatwaarde van deze partij is ruim 29 miljoen euro', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag weten.

Cacaobonen

De partij zat verstopt in een container geladen met zakken cacaobonen. De container kwam woensdag 22 juli aan met een zeeschip uit de Bahama’s en was onderweg naar Antwerpen. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland. Het bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Niet zonder risico

Drugs uit een container met cacaobonen halen is niet geheel zonder gevaar. Cacaobonen genereren door hun natuurlijk proces blauwzuurgas, dat bij hoge concentraties dodelijk kan zijn. Tevens neemt het zuurstofgehalte in de container snel af en loopt het percentage koolmonoxide hoog op. Leden van het HARC-team werken dan ook met veiligheidsmiddelen om bewusteloosheid of erger te voorkomen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.