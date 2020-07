Reddingsbrigade waarschuwt badgasten

Reddingsbrigade Nederland waarschuwt strandgangers extra alert te zijn op muien en stromingsgevaar. Voor vandaag en het eerste weekend van augustus worden hoge temperaturen voorspeld. Nu de zomervakantie in alle drie de regio's een feit is, komen hoogstwaarschijnlijk dan veel Nederlanders naar de kust.

En door de (reis)beperkingen als gevolg van de coronacrisis zijn dat er mogelijk nog meer dan gebruikelijk. Aan de kust liggen echter de nodige gevaren op de loer.

Reddingsbrigade Nederland wil dat mensen genieten van het water, maar onderstreept ook: kies je voor een stranddag aan de kust dan is het belangrijk te weten wat de zee voor risico's met zich mee kan brengen. Het gaat er niet om zeker te zijn van een droge zit- of ligplaats, maar om veilig kunnen zwemmen. Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater. Bij oostenwind zijn er vaak veel kwallen en is 'lekker' afkoelen in zee niet (goed) mogelijk. Ronddrijven op een luchtbed is dan extra gevaarlijk, omdat er een grote kans bestaat op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een 'duwtje' in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker!

Herkennen

Muien zijn de onderbrekingen in zandbanken, die bij laagwater te herkennen zijn aan geulen of stroomgaten, waardoor het water uit het zwin - de verdieping in het zand van het strand evenwijdig aan de kust - naar open zee stroomt. Muien zitten echter ook in de banken die bij laagwater niet zichtbaar zijn; de zogenaamde tweede en derde banken. Die muien zijn vaak alleen te herkennen bij westenwind, aan de lagere of ontbrekende branding.

In muien is de stroming sterk, en deze trekt altijd richting open zee. Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: zwem niet tegen zo'n stroming in! Iedere zwemmer, hoe geoefend ook, wordt er doodmoe van en redt het niet. Beter is het om met de stroming mee te gaan en schuin weg te zwemmen, zodat je op een zandbank belandt. Lukt dat niet dan is het zaak de aandacht van strandbezoekers en/of lifeguards te trekken. Bovenal geldt: raak niet in paniek!

Onderstroom

Bij westenwind staat er zelfs een sterke onderstroom naar open zee. Wanneer een bader of zwemmer door een golf omvergeduwd wordt, kan hij of zij door de onderstroom een stuk van de kust af getrokken worden. Het is daar dieper en kouder. Staan wordt steeds moeilijker, zeker wanneer dit zich een paar keer herhaalt. Baders en zwemmers kunnen in paniek raken of door extra krachtsinspanning kramp krijgen, waardoor zwemmen mogelijk zelfs niet meer kan.