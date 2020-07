Derde aanhouding voor dood Robby Klomp

Nadat vorige week vrijdag en afgelopen maandag al twee verdachten werden aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Robby Klomp, is vrijdagochtend een derde verdachte gearresteerd in Spijkenisse. Het gaat om een 27-jarige inwoner van Spijkenisse. De rechter-commissaris besloot al eerder dat de 24-jarige Rotterdammer en de 21-jarige man uit Spijkenisse allebei 14 dagen langer blijven vastzitten.

Maandagavond 23 december werd de Rozenburger Robby Klomp (44) neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse toen hij een vriend te hulp schoot. Hij overleefde het niet. Er werd direct een groot onderzoek gestart, dat sindsdien niet stil heeft gestaan.

De inspanningen leidden in zeven maanden tot de eerste aanhouding op vrijdag 24 juli in Spijkenisse, een tweede op maandagochtend 27 juli in Rotterdam en deze vrijdagochtend de derde aanhouding.

De eerste twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid en voor 14 dagen in bewaring gegaan.Het onderzoek blijft doorgaan en richt zich onder andere op de vluchtauto.

Getuigen wisten te vertellen dat na het fatale incident vier mannen in een auto waren gesprongen en weg waren gereden. Uit het onderzoek blijkt dat het een zwarte Seat Ibiza uit 2011 moet zijn geweest.