Brand in woning motorrijder Huissen die in Elst tankshop binnenreed

De politie vermoedt dat er een verband bestaat tussen het incident dinsdagochtend vroeg met een motorrijder die in het Gelderse Elst een tankshop binnenreed en een woningbrand in Huissen. De afstand tussen de twee locaties is hemelsbreed ongeveer 3 kilometer.

Tankshop binnengereden

In de nacht van maandag op dinsdag is rond 05.00 uur een motorrijder door het rolluik van de shop van het tankstation langs de A325 bij Elst binnengereden. Dit meldt de politie dinsdag.

Ernstig gewond

'De motorrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie die een onderzoek is gestart bij het tankstation.

Brand woning Huissen

De brandweer kreeg in Huissen aan de Nijverheidsweg een melding van een woningbrand. Ter plaatse bleek er een gevaarlijke situatie te zijn. Omdat de politie moeilijk kon inschatten hoe gevaarlijk het is, hebben ze de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) om hulp gevraagd. Uit voorzorg werden drie omliggende woningen ontruimd en werd de omgeving ruim afgezet.

Forensisch onderzoek

Nadat de situatie bij de woning in Huissen veilig genoeg was om onderzoek te doen in de woning heeft de Forensische Opsporing onderzoek gedaan. De omgeving is nog steeds afgezet.

Mogelijk verband

Uit eerste onderzoek blijkt dat de incidenten in Elst waar de motorrijder een shop van een tankstation is binnengereden en een brand in een woning in Huissen verband met elkaar lijken te hebben. 'Over dat eventuele verband kunnen we nu nog geen uitspraken doen', aldus de politie.

Update 16.15 uur:

De politie heeft zojuist gemeld dat de motorrijder die vanochtend in Elst de shop van een tankstation is binnengereden de bewoner is van de woning in Huissen waar vanochtend brand was. 'Het onderzoek is nog niet afgerond en gaat verder', aldus de politie.