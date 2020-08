Motorrijder ernstig gewond geraakt bij aanrijding met politievoertuig

Een motorrijder is afgelopen dinsdag rond 14.15 ernstig gewond geraakt toen hij in botsing kwam met een politievoertuig. Dit heeft de politie donderdag laten weten.

Motorrijder ernstig gewond

'Het ongeval gebeurde op de IJburglaan ter hoogte van het tankstation. De motorrijder is hierbij ernstig gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

VOA

Het verkeersongevallen (VOA) team van de politie doet onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844.