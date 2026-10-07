Eigen risico naar € 400 in 2027: lang niet iedereen betaalt het volledige bedrag

Het verplicht eigen risico stijgt in 2027 van € 385 naar € 400. Toch betekent dit niet dat iedere verzekerde volgend jaar € 400 aan zorgkosten zelf betaalt. Het bedrag is het maximum voor zorg die onder het verplicht eigen risico valt. Voor sommige zorg geldt helemaal geen eigen risico.

Je betaalt niet automatisch € 400

Het eigen risico is geen vast bedrag dat iedere verzekerde elk jaar betaalt. Alleen zorg die onder het eigen risico valt, telt mee. Heeft iemand bijvoorbeeld € 150 aan zorgkosten waarvoor het eigen risico geldt? Dan betaalt diegene € 150 zelf en niet het volledige bedrag van € 400.

“De term eigen risico zorgt soms voor verwarring. € 400 is het bedrag dat je in 2027 maximaal zelf betaalt voor zorg die onder het verplicht eigen risico valt. Gebruik je die zorg niet of zijn de kosten lager, dan betaal je dus ook minder”, legt Nienke Wuits, expert in zorgverzekeringen bij UnitedConsumers, uit.

Voor de huisarts betaal je geen eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. Voor een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost geldt bijvoorbeeld geen verplicht eigen risico. Ook voor onder meer verloskundige zorg en wijkverpleging geldt geen verplicht eigen risico.

Een bezoek aan de huisarts kan wel leiden tot zorg waarvoor het eigen risico geldt. “Een bezoek aan de huisarts kan wel leiden tot andere zorg waarvoor je eigen risico betaalt. Stuurt de huisarts je bijvoorbeeld door voor bloedonderzoek buiten de huisartsenpraktijk? Dan kunnen die kosten wel onder het eigen risico vallen. Dat kan ook gelden voor medicijnen die de huisarts voorschrijft”, licht Wuits toe.

Bij de spoedeisende hulp werkt het anders

Voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis geldt het verplicht eigen risico wel. Dat is anders dan bij de huisarts en huisartsenpost. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder kunnen de kosten van spoedeisende hulp dus van het eigen risico afgaan.

Het verschil tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp daarom belangrijk. Voor zorg van de huisartsenpost betaal je geen eigen risico. Voor zorg op de spoedeisende hulp betaal je wel eigen risico. Heb je buiten kantooruren medische hulp nodig die niet kan wachten? Neem dan contact op met de huisartsenpost.

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico

De eigen bijdrage en het eigen risico zijn twee verschillende kosten. Een eigen bijdrage betekent dat je voor bepaalde zorg altijd een deel zelf betaalt. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een hoortoestel, een kunstgebit of bepaalde medicijnen.

Soms betaal je voor dezelfde zorg ook eigen risico. Stel dat je een hoortoestel koopt. Je betaalt dan eerst zelf de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het eigen risico. Heb je je eigen risico nog niet helemaal gebruikt? Dan betaal je dus ook een deel van dat bedrag zelf.