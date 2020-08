Brand in stal aan Sint-Oedenrodeseweg in Best snel onder controle

Best In een stal bij een boerenbedrijf aan de Sint-Oedenrodeseweg in Best heeft donderdagmiddag kort een brand gewoed. In het begin was een flinke rookpluim zichtbaar en schaalde de brandweer op naar grote brand.

Snel onder controle De brandweer was aanwezig met drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen. De stal waar de brand woedde is vanaf de openbare weg niet te zien. De brand in de stal was snel onder controle. Stal was leeg In de stal waren alleen hondjes aanwezig die door de eigenaren zelf naar buiten zijn gehaald. Voor de rest was de stal leeg vanwege werkzaamheden. Of de werkzaamheden ook de oorzaak van de brand zijn is niet bekend. De brand trok het nodige bekijks van voorbijgangers.