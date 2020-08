Auto met tieners ramt voorpui woningen in Tilburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Tilburg een auto met daarin vier tieners gecrasht tegen twee huizen op de Kijkduinlaan. 'Er is veel schade aan de woningen', zo meldde de politie vrijdag.

Vier aanhoudingen

'Ook een geparkeerde auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder, een 18-jarige Tilburger, negeerde een stopteken van de politie. Hij werd net als de andere drie inzittenden aangehouden', aldus de politie.

Piepende banden

Een in uniform geklede politieman stond omstreeks 04.00 uur in een onopvallende auto op de Woerdenstraat. Hij hoorde en zag op dat moment dat over de Reeshofweg een auto luid accelererend met piepende banden aangereden kwam. Hij hoorde dat het voertuig veel toeren maakte. Hij zag dat er meerdere mensen in zaten. De auto reed vervolgens met hoge snelheid met de linkerwielen over de rotonde in de richting van de Campenhoefdreef.

Achtervolging

De diender besloot de achtervolging in te zetten. Hij gaf een stopteken middels de transparant aan de voorzijde van zijn voertuig en zette direct ook de optische en geluidssignalen aan. Hij zag dat de bestuurder van de auto het stopteken negeerde en juist zijn snelheid verder verhoogde tot boven de 120 km / uur. Bij de rotonde met de Heyhoef reed de auto rechtsaf de Kasterenlaan op. De politieman gaf via de mobilofoon zijn bevindingen door waarna er twee politieauto’s ter ondersteuning zijn kant opkwamen.

Kijkduinlaan

Vanuit de Kasterenlaan reed de vluchtauto met piepende banden de Kijkduinlaan in. Op dat moment verloor de politieman het zicht op de auto. Enkele minuten daarna hoorde hij vanuit de meldkamer dat bewoners in de Kijkduinlaan opgeschrikt waren door een explosie. Ter plaatse bleek dat de vluchtauto de voorpui van twee woningen had geramd. Er was erg veel schade. Het voertuig was tegen een geparkeerde auto tot stilstand gekomen.

Pijn

Er stonden drie jongemannen bij de auto. Een van hen lag op de grond, hij hield zijn been vast en schreeuwde het uit van de pijn. Een andere betrokkene lag op achterbank, een derde jongeman liep met zijn telefoon rond. Volgens omstanders was een vierde man uit de auto gesprongen en weggerend richting station. Ook deze persoon werd door de politie aangetroffen. De ambulancedienst kwam ter plaatse, er hoefde echter niemand mee naar het ziekenhuis. Hierna werden alle inzittenden aangehouden. Het gaat om vier Tilburgers (17,18,18 en 18 jaar)

Insluiting

Alleen de 18-jarige bestuurder werd ingesloten. Tijdens zijn fouillering werden vier lachgaspatronen aangetroffen. Hij had kennelijk de auto, een grijze Seat, van zijn vader meegenomen. De politie onderzoekt of hij een rijbewijs heeft, volgens zijn vader heeft hij dit onlangs gehaald anders is er sprake van joyriding. Hij wordt in elk geval verdacht van het negeren van een stopteken en gevaarlijk rijgedrag. De politie stelt een nader onderzoek in naar het incident.