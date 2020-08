Hulporganisaties samen via Giro555 in actie voor slachtoffers explosie Beiroet

Vrijdag starten de samenwerkende hulporganisaties een Nationale Actie voor de slachtoffers van de allesverwoestende explosie in Beiroet. 'De hulpvraag na de explosie is enorm. Het gezondheidssysteem kan de hulpverlening nauwelijks aan en was al overbelast als gevolg van de coronapandemie', zo laat Giro 555 vrijdag weten.

Oproep

De ramp heeft sinds dinsdag tenminste 140 mensen het leven gekost, meer dan 5.000 mensen zijn gewond en honderden worden nog steeds vermist. Daarnaast zijn meer dan 300.000 mensen ontheemd. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog verder stijgt. 'De samenwerkende hulporganisaties, verenigd in Giro555, roepen iedereen in Nederland op om in actie te komen voor de slachtoffers in Beiroet', aldus Giro 555.

'Huidige situatie ondraaglijk'

'De combinatie van de enorme explosie, de ongekende economische crisis, het coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen rond de stad, maken de huidige situatie ondraaglijk', zegt Garance Reus, actievoorzitter van Giro555. 'Nog steeds worden er mensen onder het puin vandaan gehaald en er is een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om geld op te halen om de hulp op te schalen.'

Zoeken naar slachtoffers

De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf, of via lokale partners, in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals ambulancevervoer en medische zorg. De hulpverleners richten zich daarnaast ook op het zoeken naar slachtoffers tussen het puin. De situatie in Libanon is al langere tijd fragiel. Het land vangt al jaren grote groepen vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden op. Daar kwam de afgelopen maanden de coronapandemie bovenop.

Grootste deel graanvoorraad verloren gegaan

Libanon verkeert in economisch zwaar weer, de verwoesting van de haven, een belangrijk deel van de infrastructuur, zal deze situatie alleen maar verslechteren. Ruim tachtig procent van alle graanvoorraad lag opgeslagen in nu vernietigde silo’s. De samenwerkende hulporganisaties zullen niet alleen medische noodhulp verlenen, maar de getroffenen ook financieel ondersteunen en met psychische hulp. Om dit te kunnen realiseren zullen vele tientallen miljoenen euro’s nodig zijn.

Samen in actie voor Beiroet

Vanaf vanavond worden fondsenwervende spots uitgezonden op radio en zijn ze te zien op televisie en sociale media. Journalist en programmamaker Danny Ghosen is vandaag aanwezig bij de lancering van Giro555. Volgens Ghosen 'heeft de explosie de bodem onder alle Libanezen weggeslagen. Zij leefden al in een cluster-crisis van corruptie, conflicten en de vluchtelingenstromen uit Syrië. Libanezen kunnen elke hulp gebruiken.'

11 samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes, World Vision. De samenwerkende hulporganisaties laten vanaf vandaag hun eigen campagnes opgaan in Giro555.