Verborgen crystal meth-lab in Montfoort ontmanteld

Op 6 augustus viel de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket, een crystal meth-lab in Montfoort binnen. Het lab was in bedrijf en de professionele en omvangrijke productielocatie lag verborgen onder een flinke bult klei. Twee mannen van 53 en 50 jaar werden aangehouden. Ook de eigenaar van het terrein, een 59-jarige man, werd aangehouden. De mannen zijn woonachtig in Zaandam, Hoorn en Montfoort.