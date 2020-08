Brandweer stuit na autobrand per toeval op bosbrand Hooghei in Berlicum

Rookpluim

De brandweer reed vanaf de snelweg A59 richting de rookpluim, inmiddels was ook de brandweer van Berlicum gealarmeerd voor een bosbrand aan de Hooghei in die plaats. Uiteindelijk stond daar een stuk bos in brand die gezamenlijk werd bestreden.

Vuurzwepen

In eerste instantie ging de brandweer met vuurzwepen aan de slag, de tweede eenheid legde zowel lage als hoge druk af om de vlammen volledig te doven. Buurtbewoners van het bosgebied klagen dat er al een tijdje een pyromaan actief is in het gebied. Gelukkig kon door snel ingrijpen van de brandweer voorkomen worden dat de brand zich flink uitbereidde.