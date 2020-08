RWS kort Merwedebrug 1 centimeter in vanwege extreme hitte

Rijkswaterstaat heeft vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag de snelweg A27 in beide richtingen afgesloten voor werkzaamheden aan de Merwedebrug vanwege de hitte. Dit meldt Rijkswaterstaat.

Wegdekdeel ruim een centimeter ingekort

Rijkswaterstaat heeft het beweegbare deel van de brug met een ruime centimeter ingekort zodat deze bij uitzetting door de warmte niet klem komt te zitten. 'Dit doen we preventief als aanvullende maatregel naast het koelen van de brug om schade aan de brug te voorkomen', aldus Rijkswaterstaat.

Preventieve koeling bruggen

Sinds 6 augustus koelt Rijkwaterstaat 4 stalen bruggen in Zuid-Holland preventief. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt, kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelt Rijkswaterstaat bij voortdurende hoge buitentemperaturen de bruggen. Hiervoor worden waterpompen en slangen op de bruggen aangebracht. Bij de Merwedebrug zet Rijkswaterstaat ook een blusboot in om de brug te koelen. De Merwedebrug ging zaterdag in de loop van de ochtend weer open voor het wegverkeer.