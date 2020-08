Zware explosie Beiroet eist leven vrouw van Nederlandse ambassadeur

De medewerkster voor Buitenlandse Zaken, Hedwig Waltmans-Molier, is zaterdag overleden aan de gevolgen van de zware explosie in Beiroet op 4 augustus.

Op zaterdag 8 augustus bezweek zij aan haar verwondingen, als gevolg van de zware explosie in Beiroet op 4 augustus.

Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag hebben de familie gecondoleerd met dit zware verlies. “Wij zijn diep bedroefd door het veel te vroege overlijden van onze collega Hedwig Waltmans-Molier bij de zware explosie in Beiroet. Onze gedachten gaan uit naar haar man, hun kinderen en hun familie. Wij leven met hen mee en wensen hen veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies. De mensen van Buitenlandse Zaken zetten zich overal ter wereld in voor Nederland, ook als de omstandigheden zwaar, moeilijk of gevaarlijk zijn. Hedwig droeg dit uit, zowel in haar werk als in haar leven. Ze was geliefd in onze organisatie en ze wordt gemist. Haar overlijden is een verlies voor Buitenlandse Zaken en voor ons land.“

Hedwig en Jan Waltmans waren 38 jaar samen. Zij hebben op diverse uitdagende posten in het buitenland gezeten. Beiden ontwikkelden hun eigen loopbaan bij buitenlandse zaken. Zij keerden vorige week na hun vakantie terug naar hun geliefde Libanon. Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie.

Hedwig Waltmans-Molier is 55 jaar oud geworden. Laatstelijk was zij werkzaam bij de personeelsafdeling van het ministerie en werkte zij afwisselend vanuit Den Haag en Beiroet, waar haar man de Nederlandse ambassadeur is.

Bij de explosie raakte nog vier anderen Nederlanders gewond. Zij werkte allen voor de ambassade.