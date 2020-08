Veiligheidsregio Kennemerland maakt einde aan strandfeestjes Bloemendaal

De afgelopen dagen signaleert de veiligheidsregio dat het aantal spontane feestjes op deze locatie aan het toenemen is. Dat wordt niet wenselijk geacht, omdat in dergelijke situaties de mensen nauwelijks meer op 1,5 meter afstand van elkaar blijven en daarmee het risico op coronabesmetting wordt vergroot. In nauwe samenwerking zullen politie en handhavers van de gemeente Bloemendaal optreden tegen mensen die een geluidsinstallaties bij zich hebben op het strand, de Zeeweg en de Boulevard Barnaart in de gemeente Bloemendaal.

De nieuwe maatregelen bieden tevens de mogelijkheid deze apparatuur ter plekke in beslag te nemen. Ook de zee ter hoogte van het strand van Bloemendaal is als gebied aangewezen, zodat kan worden opgetreden als vanaf bootjes voor de kust luide muziek wordt afgespeeld. Een belangrijke aanleiding voor de aanpassing van de Noodverordening was het ontstaan van een feest op het strand van Bloemendaal gisteravond. Aangezien vrijdagavond zich al een vergelijkbare situatie had voorgedaan, besloot de politie gisteravond - na afstemming met waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland Jos Wienen - de deelnemers aan het feest te sommeren het strand te verlaten.