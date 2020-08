Hulpdiensten redden zwemmer uit Noordzee bij Kijkduin

De hulpdiensten hebben zondagmiddag rond 16.30 uur opnieuw een zwemmer uit zee gered. De zwemmer was in problemen geraakt en is na reanimatie onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Traumahelikopter

Dit gebeurde nabij het Delaplein bij Kijkduin. Naast meerdere ambulances kwamen ook de traumahelikopter, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), politie en de reddingsbrigade in actie.

Rode vlag = VERBODEN IN ZEE TE GAAN

Ondanks de rode vlag zijn er nog veel mensen die verkoeling zoeken in het water. Hulpdiensten adviseren wegens gevaarlijke stromingen in zee niet verder dan kniehoogte het water in te gaan. Er is ook een Burgernet-bericht verzonden om mensen te informeren over deze gevaarlijke situatie.