Opnieuw rode vlag voor zeer gevaarlijke stroming

Inmiddels is overal langs het strand de rode vlag gehesen in verband met de zeer gevaarlijke stroming. De waarschuwing luidt: 'Ga niet verder dan kniehoogte in het water.'

Gisteren zijn door de reddingsbrigades tientallen mensen uit het water gered en sommigen moesten zelf worden gereanimeerd. Vier mensen zijn omgekomen omdat ze werden verrast, ondanks alle waarschuwingen, tegen de zeer gevaarlijke stroming.