Nederlanders doneren 2,2 miljoen in eerste 72 uur op Giro555 voor Libanon

In de eerste 72 uur na het openen van Giro555 hebben Nederlanders 2.200.804,- euro gedoneerd voor de slachtoffers van de explosie in Libanon. Dit laat het Rode Kruis maandagmiddag weten.

154 doden, 5.000 gewonden, 300.000 inwoners dakloos

Op dinsdag 4 augustus zorgde een explosie in de haven van Beiroet voor een enorme verwoesting in de omliggende wijken. Tot nu toe zijn 154 doden gemeld, zeker 5000 mensen zijn gewond geraakt en zo’n 300.000 mensen zijn hun huis verloren.

'Nog steeds niet te bevatten'

Marcel van der Steen van Giro555 vanuit Beiroet: 'Ik ben hier nu enkele dagen en wat hier gebeurd is en waar de inwoners van Beiroet mee geconfronteerd worden, is nog steeds niet te bevatten. Fantastisch dat de noodhulpverlening in volle gang is en de lokale bevolking daar waar kan, keihard mee helpt.'

Verslechteren

Volgens de VN waren 75% van de Libanezen al afhankelijk van humanitaire hulp voor de explosie van afgelopen dinsdag. Een derde van de bevolking was hun baan kwijt en een miljoen mensen leefden onder de armoedegrens. Deze cijfers zullen alleen maar verslechteren als gevolg van de explosie.

'Geen geld om eten te kopen'

'Het Libanese Rode Kruis is druk bezig aan de frontlinie. Zij zorgen voor de eerste noodhulp, zoals medische zorg en onderdak. Ondertussen kijken wij op de achtergrond al een paar weken vooruit. De economische situatie zal nog verder verslechteren en de Libanese bevolking zal hard geraakt worden. Veel huizen moeten gerepareerd worden, maar niet iedereen kan die reparaties betalen. Ook zullen veel mensen geen geld hebben om eten te kopen,' aldus de Nederlandse Veerle Schouten, die voor het Rode Kruis in Beiroet werkt.

Nood is ontzettend hoog

Hulpverleners van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners werken de klok rond om noodhulp te verlenen in het gebied. De nood is ontzettend hoog, Libanezen hebben nu hulp nodig. Duizenden gezinnen die hun huis zijn verloren worden ondergebracht in noodopvang, waar zij water, eten en toiletartikelen krijgen. Gezinnen onder de armoedegrens ontvangen financiële steun. Ook bieden hulpverleners psychosociale steun aan jongeren en is er een hulplijn geopend voor kinderen. Jongeren die normaal gesproken begeleid worden door hulporganisaties, helpen nu mee met puin ruimen. Hulpteams worden ondersteund met water en voedsel.

Handen ineen geslagen

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Terre des Hommes, World Vision.