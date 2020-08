Roken flink duurder geworden

Rookwaren zijn in Nederland het afgelopen jaar fors duurder geworden. In juli 2020 waren de prijzen van tabak bijna 19 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen dit jaar. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Per 1 april is de accijns op een pakje van 20 sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat de accijns op 1 januari al met 14 cent omhoog was gegaan. Op 50 gram shag wordt per 1 april 2,50 euro extra accijns geheven. Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat uit belasting (accijns en btw).

Hoogste accijnsverhoging

Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging zo groot als bij de verhoging in april. Procentueel is de prijsstijging van rookwaren dit jaar de grootste na februari 2005. Na een accijnsverhoging stegen de prijzen destijds met 20 procent. Tussendoor zorgden ook accijnsverhogingen in 2008 en 2013 voor flinke prijsstijgingen. De overheidsinkomsten uit accijns op tabak zijn toegenomen van bijna 1,6 miljard euro in 2000 tot ruim 2,5 miljard euro in 2019.

In juli 2020 waren sigaretten volgens de consumentenprijsindex 15,7 procent duurder dan een jaar eerder, de prijs van shag nam met 27,3 procent toe. Voor sigaren moet 4,2 procent meer worden betaald dan vorig jaar. De accijns op sigaren werd dit jaar alleen in januari beperkt verhoogd. Een accijnsverhoging werkt met enige vertraging door in de prijzen. Winkeliers verkopen eerst hun bestaande voorraden waarop het oude accijnstarief rust voordat ze de door de accijnsverhoging duurdere tabak verkopen.