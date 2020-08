Naam pandajong Ouwehands Dierenpark deze week bekend

Het pandajong dat 1 mei 2020 in Ouwehands Dierenpark ter wereld kwam krijgt vrijdag 14 augustus 2020 een naam toegewezen. Ruim 22.000 mensen van over de hele wereld hebben hun stem uitgebracht op hun favoriete pandanaam.

Tijdens een kleine besloten bijeenkomst zal de naam met de meeste stemmen onthuld worden en daarmee draagt het pandajong vanaf dat moment zijn of haar naam. Het is in China de traditie dat de naam na 100 dagen toegewezen wordt aan het jong. Op 14 augustus 2020 is het zover.

Wat gaat het worden?

Drie weken lang kon wereldwijd gestemd worden op vijf Chinese namen: He Kang, He Shun, Fan Xing, Dan Qing en Xing He. Deze vijf Chinese namen zijn opgesteld in samenwerking met de Chinese Ambassade en de China Wildlife Conservation Association. De namen zijn genderneutraal want het geslacht van de kleine panda is nog onbekend.

Voorlopig in het kraamhol

Wu Wen en haar jong verblijven voorlopig nog in het kraamhol. De dierverzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten. Het jong moet groeien, leren lopen en moeder Wu Wen kunnen volgen voordat zij samen de rest van het verblijf kunnen gaan verkennen. In oktober 2020 zal naar verwachting de eerste glimp van het jong op te vangen zijn voor de bezoekers van Ouwehands Dierenpark.