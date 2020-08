FNV: werkgevers moeten actief werk maken bescherming bouwvakkers tegen zon

In de noordelijke provincies in ons land is FNV vandaag begonnen met een zogenaamde hitte-campagne. Aanleiding is de peiling die FNV heeft gehouden onder een kleine 200 bouwvakkers. Projectmanager weerverlet Henry Kasper: ‘De peiling laat zien dat van die bevraagde groep maar liefst 30 procent geen maatregelen neemt. Dat is teveel, bouwvakkers hebben 4 a 5 keer zoveel kans op huidkanker. Wij willen dat werkgevers hier actief werk van gaan maken.’

FNV wil dat werkgevers de bescherming van werknemers die in de volle zon werken eindelijk eens echt serieus gaan nemen. Kasper: ‘Je kan denken aan beschermende kleding, het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème en heel veel water. Maar daarnaast is het van belang dat er over gepraat wordt. Zodat het heel normaal wordt om je meerdere keren per dag in te smeren met minstens factor 30, zoals het KWF adviseert.’

Bouwplaatsen bezoeken

De FNV campaigners bezoeken de komende tijd zoveel mogelijk bouwplaatsen in het land. Vandaag zijn FNV-campaigners Esther Boorsma-Potuyt en Sabine Vriend op bezoek bij een bouwproject in Sneek van de Friso Bouwgroep. Vriend: ‘De medewerkers waren blij verrast met het flesje koud water die we voor ze bij ons hebben en de tube zonnebrandcrème. Verder zijn ze ook blij met de eerder-stoppen-met-werken-regeling die in de huidige cao is afgesproken.’ Nieuwe cao-onderhandelingen gaan in het najaar weer beginnen. De huidige cao loopt 31 december 2021 af.

Zonnebrandcrème

Uit de peiling blijkt verder dat 80 procent van de bouwvakkers en schilders zegt op zonnige dagen maatregelen te nemen om zich beschermen. Insmeren met zonnebrandcrème is het meest genoemd, gevolgd door meer water drinken en het dragen van een petje of hoed. 20 procent van de ondervraagden geeft aan “niets bijzonders” te doen op zonnige dagen.

Niet ingesmeerd

De antwoorden op de peiling hebben ook duidelijk gemaakt dat het plan hebben om iets te doen, niet hetzelfde als het ook wérkelijk doen. Op de vraag hoe vaak zij zich tijdens de afgelopen zonnige dagen hebben ingesmeerd, antwoorde 30 procent van de bouwvakkers en schilders zich niet één keer te hebben ingesmeerd. Kasper: ‘Werk aan de winkel dus!’