Cocaïne tussen bevroren kippenvlees

De politie heeft dinsdag 4 augustus bij een bedrijf in De Lier 155 kilo cocaïne ontdekt in een partij bevroren kippenvlees. De lading was bestemd voor Engeland.

Tijdens een controle door medewerker van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid trokken vier pallets met dozen met bevroren kip zijn aandacht. De pallets waren bestemd voor Engeland en het viel op dat de dozen slecht op de pallets waren geladen. Bovendien leek het of een aantal dozen was opengemaakt en daarna opnieuw dichtgeplakt. Een speurhond kwam ter plaatse en nadat deze bij een pallet aansloeg werd een doos opengemaakt. De hond had het goed geroken want daarin trof de politie enkele, in plastic gewikkelde, pakketten aan. De inhoud bleek na een test cocaïne te zijn. Nadat alle dozen werden opengemaakt bleef de teller op 155 pakketten van 1 kilo cocaïne staan.

De lading is in beslag genomen en de politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst en de bestemming van de lading. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het transportbedrijf was blij met de ontdekking. Waren de verdovende middelen bijvoorbeeld in Engeland tijdens het transport ontdekt, dan was hun chauffeur zwaar in de problemen gekomen.