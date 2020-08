Aanhoudingen na schietpartij in Rotterdam

De politie stelt een onderzoek in naar het schietincident van woensdagavond aan de Emelissedijk in Rotterdam. Voor zover nu bekend raakte daarbij niemand gewond.

Schoten

Getuigen hadden om ongeveer 18.15 uur enkele schoten gehoord in- of vanuit een portiek. Nadat agenten een onderzoek hadden ingesteld bleek er daadwerkelijk te zijn geschoten, maar van een gewonde was vooralsnog geen sprake. Een dame, die bij de portiek was, zakte echter wel in elkaar en moest door ambulancepersoneel worden onderzocht.

Drie aanhoudingen

In één van de woningen werden drie mannen aangetroffen. Ook werd een vuurwapen gevonden, dat werd direct veilig gesteld. De drie mannen zijn aangehouden en naar hun betrokkenheid wordt een onderzoek ingesteld.

Medewerkers van de Forensische Opsporing kwamen naar de Emelissedijk om sporen veilig te stellen en getuigen worden/zijn gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet.