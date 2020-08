Meer mensen in de gevangenis

Het aantal gedetineerden is in 2019 opnieuw gestegen. Op 30 september 2019 waren bijna 10 duizend personen gedetineerd, een toename van 400 in vergelijking met dezelfde dag in 2018. In vergelijking met drie jaar eerder zaten er zelfs ruim 1 100 personen meer vast. 4 op de 10 gedetineerden met een vrijheidsstraf zaten een straf uit van 3 jaar of langer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.