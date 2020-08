Man raakt zwaargewond bij steekpartij op pont op het IJ

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een steekincident plaatsgevonden op de pont over het IJ in Amsterdam. 'Het slachtoffer is zwaargewond geraakt en vervolgens in het water gesprongen om te vluchten. Aan de noordzijde is hij weer uit het water geholpen. De politie was op de Buiksloterweg ter plaatse', zo meldt de politie zaterdag.