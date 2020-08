Actie Giro555 voor slachtoffers explosie Beiroet levert 11,5 miljoen euro op

'Geraakt door betrokkenheid Nederlanders'

Actievoorzitter Garance Reus-Deelder is geraakt door de betrokkenheid van Nederlanders in deze tijd, die wordt beheerst door het coronavirus. “Dat Nederland juist nu zo gul heeft gegeven aan deze actie is fantastisch, en zo hard nodig voor de slachtoffers in Beiroet.” In totaal hebben 163.000 mensen deze week gedoneerd op Giro555. De samenwerkende hulporganisaties zijn gelijk na de ramp begonnen met de hulpverlening en kunnen dat nu dankzij deze hulp opschalen.

Voedselpakketten en drinkwater

Met het ingezamelde geld kunnen de samenwerkende hulporganisaties onder andere voedselpakketten en drinkwater uitdelen. Ook gaat het geld naar het bieden van psychosociale zorg en traumaverwerking. Veel mensen, vooral kinderen, zijn getraumatiseerd en in shock door de extreme explosie en de rampsituatie die daarop volgde. Daarnaast zullen de organisaties achter Giro555 de Libanezen die hun huizen zijn kwijtgeraakt opvangen en helpen met het repareren van hun woning. Ook schoolgebouwen en winkels worden met hulp van de Giro555 partners gerepareerd, zodat de mensen weer zelf in hun inkomen kunnen gaan voorzien.

BN’ers zetten zich in

In diverse radio- en televisieprogramma’s op de publieke omroep en de commerciële zenders was vandaag aandacht voor de actiedag van Giro555. Daarnaast hebben verschillende Bekende Nederlanders geholpen om van de actie een succes te maken. Presentatrice Irene Moors en YouTuber Thomas van der Vlugt openden vanmorgen de nationale actiedag tijdens de livestream-uitzending. Het belpanel en de collectebus kregen ook versterking van verschillende BN’ers. Onder andere Giel Beelen, Klaas van Kruistum, Manuëla Kemp en Natasja Froger namen donaties in ontvangst. De verwachting is dat het totaalbedrag van de actie nog oploopt. Ook na vandaag zal Giro555 open blijven voor donaties. Volgens actievoorzitter Garance Reus-Deelder zal jaren zal de hulpverlening komende jaren nodig blijven.