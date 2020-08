Dakloze vrouw door tweetal op scooter mishandeld in Den Haag

Op bankje slapen

Het slachtoffer lag zondagochtend te slapen op een bankje bij de speeltuin toen zij opeens twee mannen op een scooter vlakbij haar hoorde stoppen. Vervolgens mishandelden de twee mannen haar en hierbij liep de vrouw lichte verwondingen aan haar rug en hoofd op. De twee mannen vluchtten daarna op hun scooter in de richting van de Scheveningseweg. Het slachtoffer kon geen duidelijk signalement van de verdachten geven. Zij heeft aangifte gedaan.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die zondagochtend 16 augustus tussen 03.00 uur en 06.00 uur iets hebben gezien bij de speeltuin op de Ary van der Spuyweg. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.