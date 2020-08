Haagse Juwelier beboet voor onjuist waarmerkteken in gouden ringen

Bij een juweliersbedrijf in regio Den Haag zijn in september 2019 onrechtmatigheden vastgesteld. 'In zeventien gouden ringen stond niet het juiste waarmerkteken en twee ringen bevatten een te laag goudgehalte om als goud verkocht te mogen worden', Zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag laten weten.