Minister gaat toch in gesprek over Nederlands garantiestelsel voor luchtvaarttickets

In het plan staat dat op elk vliegticket voor een vlucht van of naar Nederland 25 eurocent wordt geheven om schade voor de consument te dekken bij een eventueel faillissement. Pakketreizen vallen onder de dekking van de SGR, maar voor luchtvaart is er nog niets geregeld. Het voorgestelde plan is geïnspireerd op het Deense model en uniek in zijn soort. Om het plan in de praktijk te brengen is echter een wettelijke basis noodzakelijk.

De minister wilde hier niet aan en verwees het plan vlak voordat het coronavirus uitbrak naar de prullenmand. Er waren andere mogelijkheden voor consumenten om zichzelf te beschermen, gaf ze destijds aan. Betrokken partijen waren buitengewoon teleurgesteld in de reactie van de minister. Na vragen hierover van MAX Ombudsman Jeanine Janssen, gaf een woordvoerder aan dat de minister inmiddels pleit voor een Europees garantiestelsel. Dat zou volgens het ministerie doeltreffender zijn en meer mensen beschermen dan alleen de Nederlandse burger.

MAX Ombudsman Jeanine Janssen: "Uit de gesprekken bleek dat het ministerie van enkele verkeerde veronderstellingen uitging uit het oorspronkelijke plan. Bovendien wordt in deze coronatijd pijnlijk duidelijk dat Europese regelingen een lange voorbereiding nodig hebben. De burger heeft in deze tijden behoefte aan zekerheden. In MAX vakantieman constateren we al jaren dat de consument met lege handen staat bij een faillissement van een luchtvaartmaatschappij, als hij geen pakketreis heeft geboekt. Het voorgestelde plan is uniek in zijn soort, wordt breed gedragen en moet opnieuw op de agenda!"

Inmiddels ligt het voorstel dus weer op tafel. Het ministerie heeft aangegeven op korte termijn in gesprek te gaan met de betrokken partijen die het oorspronkelijke plan hebben ingediend. Onder de betrokkenen zijn de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) en SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).

Frank Oostdam, directeur ANVR, reageert op het nieuws: “We zijn verheugd dat de minister, mede door de aanhoudendheid van MAX vakantieman, nu toch naar het plan van ANWB, SGR, Consumentenbond en ANVR wil kijken, en wachten de uitnodiging met belangstelling af.”

Erik Jan Reuver, directeur Stichting Garantiefonds Reisgelden, reageert: “SGR is opgetogen dat de minister, na aandringen van MAX Ombudsman en enkele parlementariërs, toch heeft besloten om het initiatief -voor een luchtvaartgarantiefonds- van de reisbranche en consumentenorganisaties te willen bespreken met de initiatiefnemers: ANVR, SGR, Consumentenbond en ANWB. Dit zal een gezamenlijke oplossing sterker maken en de consument nog beter beschermen in deze turbulente tijden!”