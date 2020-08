Onderzoek dood Bas van Wijk in stroomversnelling door tips

Het rechercheteam (TGO-Team Grootschalige Opsporing) is net als de officier van justitie heel blij met de tips en getuigenverklaringen die binnenkwamen in verband met het onderzoek naar het schietincident met dodelijke afloop op Oeverlanden.

Stroomversnelling

Veel getuigen namen contact op met de rechercheurs van het onderzoeksteam. Het onderzoek, naar de dood van Bas van Wijk, kwam vorige week in een stroomversnelling en daarom konden meerdere getuigen en tipgevers niet worden teruggebeld. De verklaringen en tips speelden een belangrijke rol na dit schietincident met dodelijke afloop dat op zaterdag 8 augustus op het Anton Schleperspad bij park Oeverlanden plaatsvond.

Mede dankzij de verklaringen, het tactische en technische onderzoek werden vorige week woensdag vijf verdachten aangehouden. Zij werden in de beperkingen geplaatst. Vier van hen

zijn bij een rechter-commissaris voorgeleid en zij werden voor 14 dagen in bewaring gesteld. De vijfde verdachte werd voor andere strafbare feiten voorgeleid en in bewaring gesteld.