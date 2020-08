Vuurwapen Oeverlanden en buitgemaakte horloge gevonden

In het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk heeft de recherche op aanwijzingen van een verdachte een vuurwapen en horloge aangetroffen.

Er zullen schietproeven worden gehouden om vast te stellen of het wapen het gebruikte vuurwapen is. De verdachte die de politie de aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vorige week een bekennende verklaring heeft afgelegd.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de dood van Bas van Wijk en roept getuigen op foto's en camerabeelden te delen.

Maandag 24 augustus staan de vier verdachten voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank. De beperkingen zijn inmiddels opgeheven.