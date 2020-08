Elektrische pompwagen vat vlam in vrachtwagen DHL

Rond 15.00 uur kreeg de brandweer een melding van een brandende vrachtwagen op de Dukaat in Deurne. De politie die als eerste ter plaatse was sloot de weg af. De brandweer opende de laadruimte van de vrachtwagen waar de brand woedde. Al snel werd duidelijk dat een elektrische palletwagen had vlam gevat.

Brandweerlieden hebben de palletwaten uit de vrachtwagen getrokken en afgeblust. Ook werd de accu losgeknipt. Hoe de elektrische palletwagen is kunnen gaan branden is niet bekend. Op wat houten pallets na was de vrachtwagen leeg, de laadruimte was wel behoorlijk zwartgeblakerd. De chauffeur heeft de vrachtwagen zelfstandig terug gereden naar de vestiging van DHL.